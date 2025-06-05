ФАС утвердила цену на российский противоопухолевый препарат

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на новый противоопухолевый препарат «Апалутамид-Промомед». Стоимость этого отечественного гормонального лекарства на 40% ниже, чем у иностранного аналога «Эрлеада», сообщает «Прайм».

По информации ФАС, цена одной таблетки «Апалутамид-Промомед» в дозировке 60 миллиграммов составит 659 рублей. Для сравнения, таблетка «Эрлеада» в такой же дозировке стоит 1176 рублей.

В ведомстве подчеркнули, что это решение повысит доступность препарата для пациентов и расширит выбор лекарств после истечения патента на оригинал.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Согласование цены на первый отечественный дженерик «Апалутамид» позволит улучшить доступ к лечению, — добавили в ФАС. Препарат будет доступен в медицинских учреждениях в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Напомним, что с 2025 года объем государственных закупок лекарств в России увеличился на 15%, составив 261 миллиард рублей, в то время как аптечный рынок вырос на 8,4%. Татарстан выделяется среди регионов с наибольшим ростом продаж в денежном выражении — 19%. В то же время россияне начали тратить на лекарства на 22% больше, хотя продажи контрацептивов снизились на 12%. В числе самых востребованных препаратов находятся антибиотики и жаропонижающие, при этом в стране наблюдается рост доли дорогих лекарств. Подробнее о тенденциях фармацевтического рынка — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина