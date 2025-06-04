Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в заседании по сохранению снежного барса
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Кыргызстан.
В аэропорту города Чолпон-Ата его встретили заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Сергей Вакунов.
В рамках визита раис примет участие в IX заседании Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем. Также запланированы официальные встречи.
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