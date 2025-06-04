Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в заседании по сохранению снежного барса

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Кыргызстан.

В аэропорту города Чолпон-Ата его встретили заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизии Сергей Вакунов.

В рамках визита раис примет участие в IX заседании Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем. Также запланированы официальные встречи.

Матвей Гавриков