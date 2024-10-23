Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в столицу Татарстана
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Президент Кыргызстана посетит мероприятия в формате «БРИКС плюс».
Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев заявлял, что в ходе предстоящего заседания будут приняты решения, которые укрепят многосторонность и интеграцию новых членов объединения.
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