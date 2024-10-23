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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в столицу Татарстана

15:48, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в столицу Татарстана
Фото: Владимир Астапкович/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Кыргызстана посетит мероприятия в формате «БРИКС плюс».

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев заявлял, что в ходе предстоящего заседания будут приняты решения, которые укрепят многосторонность и интеграцию новых членов объединения.

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