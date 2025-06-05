Налоговый вычет на учебу станет доступен на «Госуслугах» к концу сентября

Фото: Михаил Захаров

К концу сентября 2025 года на портале госуслуг появится возможность оформления налогового вычета на образование, как за обучение в России, так и за границей. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет РИА «Новости».

— Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, — подчеркнул он. Также Шадаев добавил, что в это время будет запущен сервис с налоговым калькулятором для расчета вычета.

В будущем министерство рассматривает возможность расширения онлайн-подачи заявок на вычеты, включая инвестиционные и долгосрочные сбережения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что оформление налогового вычета на «Госуслугах» планируется внедрить в 2025 году. В декабре 2024 года на Едином портале государственных услуг уже была запущена возможность получения социальных вычетов и вычетов по ипотеке.

Также напомним, что россияне смогут узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги».



Анастасия Фартыгина