Адрес ближайшего убежища станет доступен на «Госуслугах»

Фото: Михаил Захаров

Россияне смогут узнать адрес ближайшего убежища гражданской обороны через портал «Госуслуги». О разработке такого механизма объявил 4 июня замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов, сообщили в «Парламентской газете».

По словам Старовойтова, система успешно прошла апробацию в Курской и Белгородской областях.

— Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации, — пояснил замдиректора.

Старовойтов добавил, что в настоящее время регионы активно занимаются наполнением «цифровых контуров» необходимой информацией. Предполагается, что новая система станет доступна для всех граждан России уже до конца текущего года.

МЧС России планирует провести масштабную модернизацию всех объектов гражданской обороны на территории страны, уделив особое внимание ранее построенным убежищам и укрытиям.

Рената Валеева