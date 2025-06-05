Более 2,7 млн россиян могут получать пенсии за выслугу лет свыше 50 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил «Газете.ru», что отдельные категории граждан в России могут получать пенсионные выплаты за выслугу лет свыше 50 тысяч рублей.

Право на такие пенсии имеют около 2,7 миллиона россиян, включая военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, а также государственных и гражданских служащих. Для каждой категории установлены свои требования к минимальному стажу.

Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов, таких как оклад, продолжительность службы и занимаемая должность. Например, федеральный служащий со средним окладом 70 тысяч рублей и 20-летним стажем будет получать около 31,5 тысячи рублей пенсии. Военнослужащий в звании подполковника с 25-летней выслугой и денежным довольствием 85 тысяч рублей может рассчитывать на пенсию около 55 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что минимальные размеры таких пенсий приближены к величине прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 15,25 тысячи рублей.

