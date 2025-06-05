С 1 сентября в ЕГРН будут фиксировать данные о членах семьи бывшего собственника жилья

С 1 сентября вступят в силу изменения в сфере сделок с недвижимостью, анонсированные заместителем председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александром Аксененко. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут фиксироваться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования.

По словам депутата, нововведения направлены на повышение прозрачности и безопасности сделок. Ранее покупатели могли узнать о возможных «обременениях» только от продавца, что создавало риски и порой приводило к неприятным сюрпризам после приобретения жилья.

Аксененко подчеркнул, что благодаря обновлениям потенциальные покупатели смогут получать полную информацию о недвижимости. Это сделает процесс покупки более понятным и надежным, а также поможет защитить интересы граждан и минимизировать случаи мошенничества на рынке недвижимости, передает РИА «Новости».

