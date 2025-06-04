Алишер Моргенштерн рассказал о своем опыте пребывания в реабилитационной клинике

Рэпер Алишер Моргенштерн, внесенный Минюстом России в реестр иностранных агентов, поделился своими переживаниями после выхода из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. Он рассказал об этом в социальной сети.

По словам артиста, ему не удалось полностью отказаться от алкоголя, но он смог «начать жить». «Пришел к себе, понял причины своей зависимости, выбрал путь — не употреблять. Пять месяцев не срок, а маленький шаг. Но самый важный», — написал Моргенштерн.

Артист выразил благодарность реабилитационной клинике, назвав ее своим новым домом, откуда не хочется уезжать. «Арка трезвости открыта, следим за развитием сюжета», — добавил он.

