Трампа могут лишить права смягчать санкции против России

Президент США может утратить возможность самостоятельно решать вопросы о санкциях против России, если сенат примет законопроект о введении 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщает «Газета.Ru».

У него может не остаться выбора, если «ястребы» в сенате по отношению к России добьются своего и примут двухпартийный законопроект, включающий 500%-ные пошлины для покупателей российских экспортных товаров, включая нефть, указано в сообщении.

В Белом доме выражают обеспокоенность тем, что политика Трампа по урегулированию ситуации на Украине привела к «смелости Кремля».

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует вводить новые санкции против России, так как это может помешать переговорам по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что стремится к достижению соглашения и не хочет испортить текущие усилия.

Матвей Гавриков