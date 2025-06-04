Учеба вместо сериала: вечер стал главным временем для саморазвития у жителей Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Абсолютное большинство казанцев (95%) занимаются своим образованием. Более половины предпочитают учиться по вечерам (53%), 14% — спонтанно, когда у них появляется на это время, 12% — по выходным, а 11% делают это утром. На обучение в рабочее время и ночью пришлось 4% и 1% соответственно. Такие результаты показал совместный опрос онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и образовательной платформы «Нетология».

Большинство жителей Республики Татарстан не рассматривают обучение как постоянную практику. По данным опроса, 44% учатся только при возникновении конкретной задачи, 32% — периодически и бессистемно. В то время как лишь 5% не могут представить свою жизнь без постоянного обучения. Чаще всего они прибегают к обучающим материалам для общего развития (35%), развития жестких навыков (22%), изучения иностранных языков и развития навыков в текущей профессии (по 21%)**. Главными причинами для старта обучения являются желание не отставать от трендов в профессиональной сфере (41%), личное желание и расширение кругозора (25%), интерес к конкретной сфере (16%), необходимость повышения конкурентоспособности (10%).

Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ: «Мы наблюдаем переход от тренда на непрерывное образование к новому подходу — точечное и осознанное обучение для решения конкретной задачи или актуализации своих знаний из-за развития технологий и рынков. Например, наши студенты используют обучение в магистратуре для освоения новых навыков, развития в текущей профессии, повышения грейда, нетворкинга, освоения новой профессии. Самообразование и периодическое обучение перестают быть просто дополнительными преимуществами, становясь необходимой рутиной, а также инструментом, который помогает решать карьерные и личные задачи».

Говоря о времени для обучения, большинство предпочитает вечер — его выбирают 53% респондентов. Для 22% удобно учиться в строго отведенное для этого время после работы, для 16% — во время готовки ужина, а для 9% — по дороге домой. Выходные и утро оказались удачным временем для 12% и 11%. Обучение по остаточному принципу — привычная модель для 13% участников: они занимаются только тогда, когда появляется свободное время. Самыми удобными днями для занятий отмечают субботу (40%), пятницу (31%), понедельник (16%)**. На приобретение новых знаний и навыков 26% отводят 1 день в неделю, 17% — 3 дня, 16% — 6 дней. При этом чаще всего (31%) тратят на это по 1-2 часа, 30% отводят на саморазвитие 30—60 минут, а 26% от 15 до 30 минут. Саморазвитием опрошенные занимаются с помощью просмотра видеолекций и образовательных роликов (27%), чтения литературы и статей (25%), коротких онлайн-курсов (23%), подкастов (20%), программ высшего образования (18%)**. Каждый третий (34%) мог бы заплатить за образование, но только лишь при условии, что по окончании получит диплом или сертификат, еще 30% предпочитают бесплатные варианты, а 21% выделит бюджет, если будет уверен в полезности такой инвестиции.

Гарри Марковский, академический директор «Нетологии»: «Действительно, массовый тренд на полную и резкую смену профессии снижается — его пик пришелся на постковидные годы. Сейчас мы видим новый вектор: люди стремятся усиливаться внутри своей сферы, выбирая короткие курсы, развитие конкретных навыков и обучение, которое легко встроить в повседневный график. Спрос перераспределяется в пользу краткосрочных программ повышения квалификации (Upskill) — они позволяют точечно повысить квалификацию без серьезных затрат времени и денег, что актуально в условиях высокой ключевой ставки и осторожных карьерных стратегий. Кроме того, мы отмечаем стабильный рост интереса к обучению в сфере wellness».

Среди барьеров, которые больше всего мешают систематично заниматься своим образованием, казанцы выделяют финансовые ограничения (27%), недостаток мотивации (23%) и отсутствие времени (16%). Также 13% отметили, что смогли успешно интегрировать изучение нового в свою жизнь и не испытывают с этим никаких трудностей.

*Опрос проведен среди 1 335 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.

**Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов