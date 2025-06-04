Минздрав Свердловской области сообщил, что медики в среднем получают 150—180 тысяч рублей

Медики Свердловской области предпочитают работать в частных больницах из-за высокой нагрузки, а не из-за низких зарплат. Об этом заявила глава Минздрава Татьяна Савинова.

«Наша задача — создать более комфортные условия для работы. То есть бороться с заработной платой, на мой взгляд, это не самый правильный путь», — сказала министр во время пресс-конференции ТАСС.

По словам Савиновой, зарплата медиков в Свердловской области превышает 130 тысяч рублей. В крупных больницах средний заработок составляет 150—180 тысяч рублей.

Это первая пресс-конференция Савиновой в новом статусе. Она также рассказала о строительстве новых поликлиник, введении единой формы для врачей и кадровых перестановках в министерстве.



