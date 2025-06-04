Объявлен состав групп чемпионата мира по хоккею — 2026 без России и Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Цюрих примет матчи группы А, а Фрибург — группы В, пишет РИА «Новости».

В группу А вошли сборные США, Швейцарии, Финляндии, Германии, Латвии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В группе B сыграют команды Канады, Швеции, Чехии, Дании, Словакии, Норвегии, Словении и Италии.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная США.

В связи с ситуацией на Украине Совет IIHF в феврале 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В феврале 2025 года организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года включительно. Таким образом, обе команды пропустят мировое первенство в Швейцарии.

Рената Валеева