Американские хоккеисты впервые с 1960 года стали чемпионами мира, обыграв в овертайме Швейцарию

Фото: Динар Фатыхов

Сборная США по хоккею впервые за 65 лет выиграла чемпионат мира, одержав победу в финальном матче над командой Швейцарии в овертайме. Этот успех позволил сборной России, отстраненной от международных соревнований, выйти на первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), передает ТАСС.

В последний раз американцы становились чемпионами мира в 1960 году, когда турнир проходил в рамках Олимпийских игр в Скво-Вэлли. Ранее они выигрывали мировое первенство в 1933 году. При этом сборная США девять раз занимала второе место, но последний раз — еще в 1956 году на Олимпиаде, уступив сборной СССР.

В финале нынешнего чемпионата американцы встретились с командой Швейцарии, которая второй год подряд выходит в решающий матч, а также играла в финалах 2018 и 2023 годов, однако победить пока не удалось. Швейцарцы лишь один раз становились вице-чемпионами мира — в 1935 году, когда победитель определялся по итогам кругового турнира. Три последних выхода швейцарцев в финал связаны с именем главного тренера Патрика Фишера, который в 2007 году провел пять матчей за СКА.

Пропущенный в овертайме гол швейцарцев стал особенно болезненным, поскольку в этом плей-офф они не пропустили ни одной шайбы. Основное время финала швейцарцы успешно сдерживали атаки соперника, который в предыдущих стадиях уверенно обыграл сборные Финляндии и Швеции. В овертайме, проходившем на просторной площадке в формате «три на три», решающую атаку провел Тейдж Томпсон, реализовавший момент после потери шайбы Свена Андригетто в своей зоне.

Вратарь швейцарцев Леонардо Дженони, пропустивший победный гол, был признан самым ценным игроком турнира. Он стал третьим швейцарцем, получившим этот приз, а также получил награды лучшего вратаря чемпионата и вошел в символическую сборную по версии журналистов.

Лучшим защитником турнира был признан американец Зак Веренски, известный по выступлениям в НХЛ за клуб «Коламбус», а лучшим форвардом — чех Давид Пастрняк. Для 41-летнего форварда швейцарской сборной Андреаса Амбюля нынешний чемпионат стал 20-м и, вероятно, последним в карьере.



Рената Валеева