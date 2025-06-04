Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко хоккейный свитер

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил Совфед. В ходе визита он встретился с председателем Валентиной Матвиенко и другими сенаторами. Встреча сопровождалась вручением Матвиенко хоккейного свитера с номером Овечкина и хоккейной клюшки. Видео визита было опубликовано в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Матвиенко высоко оценила спортивные достижения Овечкина, отметив его вклад в развитие отечественного хоккея.

— Представляете, какой вы символ для молодых ребят, которые занимаются хоккеем? Это же дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея и продвигать его школу, — подчеркнула она.

Визит Овечкина в Совет Федерации состоялся на фоне недавних заявлений его супруги о возвращении хоккеиста в Россию после завершения контракта с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в следующем году.

Ранее Овечкин стал рекордсменом НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету форварда 896 голов, 6 апреля он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Рената Валеева