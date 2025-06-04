Компания Виктора Дробыша увеличила выручку до 54,9 млн рублей
За 2024 год компания «Национальная музыкальная корпорация», основанная композитором и продюсером Виктором Дробышем, заработала 54,9 млн рублей.
Чистая прибыль компании составила 3,6 млн рублей. Для сравнения: в 2023 году фирма получила прибыль в 19,8 млн рублей, притом что доход был немногим больше.
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