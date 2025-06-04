Новости общества

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Компания Виктора Дробыша увеличила выручку до 54,9 млн рублей

15:18, 04.06.2025

За 2024 год компания «Национальная музыкальная корпорация», основанная композитором и продюсером Виктором Дробышем, заработала 54,9 млн рублей.

Чистая прибыль компании составила 3,6 млн рублей. Для сравнения: в 2023 году фирма получила прибыль в 19,8 млн рублей, притом что доход был немногим больше.


Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также