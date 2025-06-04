В Азербайджане опровергли слухи о «пропаже» экс-тренера «Рубина»

В азербайджанском «Туране» отреагировали на информацию об отсутствии связи с Бердыевым

Фото: Максим Платонов

Спортивный директор «Турана Товуза» Самед Насибов прокомментировал информацию о «пропаже» главного тренера Курбана Бердыева. По словам функционера, 72-летний специалист продолжит работу в азербайджанском клубе.

Ранее местные СМИ сообщали, что Бердыев перестал выходить на связь с руководством «Турана» после окончания сезона.

— Не знаю, откуда даже появляются такие новости. Курбан Бекиевич даже в отпуск не уезжал из Азербайджана. Созванивался с ним буквально пять минут назад. Он в Баку. И, естественно, продолжит работать с командой в следующем сезоне. Работаем как и прежде. Не понимаю, кто придумывает подобные новости, — сказал Насибов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под руководством Бердыева «Туран» занял четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Клуб не смог решить задачу по выходу в еврокубки на следующий сезон.



Ранее Бердыев дважды выигрывал чемпионат России вместе с казанским «Рубином», а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны. После Казани тренер также руководил российскими «Ростовом», «Сочи» и махачкалинским «Динамо», а также иранским «Трактором» и казахстанским «Кайратом».

Зульфат Шафигуллин