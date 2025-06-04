Курбан Бердыев перестал выходить на связь с руководством «Турана»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Туран» Курбан Бердыев не выходит на связь с руководством команды. Как сообщает Sport24.az, специалист не отвечает на звонки и сообщения, что вызывает беспокойство у клуба.

1–2 июня в «Туране» планировали провести рабочее заседание, на котором должны были обсудить планы на новый сезон и формирование состава. Однако Бердыев, вернувшийся в Россию после завершения сезона, не появился на встрече.

Представители клуба несколько раз пытались связаться с 72-летним тренером, но безуспешно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бердыев возглавил «Туран» в июне 2024 года и привел команду к четвертому месту в чемпионате Азербайджана в прошлом сезоне.

Ранее он тренировал такие клубы, как «Рубин», «Ростов» и «Сочи», дважды становясь чемпионом России с казанским «Рубином».



Анастасия Фартыгина