Средний чек покупок через СБП в России весной 2025 года вырос на 76%

Фото: Мария Зверева

Средний чек покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в России значительно увеличился. По данным исследования банка «Русский Стандарт», весной 2025 года он составил 1795 рублей, что на 76% больше, чем годом ранее (1016 рублей), сообщает «Прайм».

Аналитики подчеркнули, что доля онлайн-покупок через СБП достигла 64%, тогда как офлайн-покупки составили 36%. В прошлом году эти показатели были иными: 81% для онлайн и лишь 19% для офлайна.

— Традиционно платежи через СБП в онлайне более популярны. Тем временем доля офлайна стабильно растет, — подчеркивают эксперты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сравнивая средние чеки, в онлайн-покупках через СБП весной 2025 года они оказались выше: 1971 рубль против 1486 рублей в офлайне. Год назад ситуация была обратной: офлайн-покупки лидировали с чеком в 1720 рублей против 877 рублей в онлайне.

Среди популярных категорий покупок в онлайне весной 2025 года выделяются супермаркеты с чеком 799 рублей, рестораны быстрого питания — 713 рублей и детская одежда — 1839 рублей.

В офлайне наибольшую популярность также имели супермаркеты (592 рубля), рестораны быстрого питания (704 рубля) и книжные магазины (885 рублей).

Анастасия Фартыгина