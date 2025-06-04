Цена сливочного масла у производителя упала до 700 рублей

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Стоимость сливочного масла у производителя в России снизилась до 700 рублей за килограмм, но в розничной сети цена все еще остается прежней. Об этом на пленарной сессии Национального молочного конгресса сообщила Людмила Маницкая, глава Молочного союза России.

Она уточнила, что торговые наценки составляют 100—150%, что сильно отличается от других стран. Маницкая призвала проверить целесообразность этих высоких наценок на сливочное масло. В прошлом году цена на этот продукт возросла на 36% и достигла 1000 рублей за килограмм.

Напомним, что выпуск сливочного масла упал на 11,8%, а кисломолочных изделий — на 5,2%. Это создало ажиотаж на рынке. Однако с начала этого года ситуация улучшилась: выпуск сливочного масла увеличился на 8%.

Луиза Игнатьева