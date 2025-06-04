В России запустили проект по мгновенной блокировке фишинговых сайтов

Фото: Динар Фатыхов

С 4 июня в России стартовал пилотный проект, который позволит мгновенно блокировать сайты, крадущие личные данные граждан. Проект будет работать в тестовом режиме до 1 марта 2026 года, сообщает ТАСС.

По информации МВД, новая система предназначена для быстрой идентификации и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые могут похитить логины, пароли и финансовую информацию пользователей.

— Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, — заявили в главном управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цель проекта — создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества. В МВД также подчеркнули важность взаимодействия между ключевыми ведомствами, такими как Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ и Генпрокуратура.

Напомним, что телефонные мошенники стали причиной почти 40% преступлений в России.



Анастасия Фартыгина