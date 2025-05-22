В Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере

. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В селе Мальбагуш Азнакаевского района состоялось открытие общественно-культурного центра «Мелля» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Это первый крупный объект в России, возведенный с использованием 3D-печати, прошедшей официальную экспертизу. Об этом Рустам Минниханов сообщил в своем телеграм-канале.

Центр оборудован по последнему слову техники: многофункциональный зал с мультимедийным оборудованием, библиотека с коворкинг-зоной и административный блок. Здесь жители могут обращаться в администрацию, отправлять почту и посещать фельдшерско-акушерский пункт.

Высота здания составляет 10,1 метра, что позволило ему попасть в Книгу рекордов России как самое высокое строение, напечатанное на 3D-принтере. Проект реализовали студенты Альметьевского политехнического техникума, создав прецедент для развития аддитивных технологий в строительстве.

Рустам Минниханов высоко оценил комплекс, отметив, что он станет точкой притяжения для всех жителей. Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин поблагодарил руководство республики и нефтяников Татарстана за поддержку проекта.

Матвей Гавриков