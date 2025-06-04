В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 12 пожаров
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 3 июня отреагировали на 12 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также 8 раз пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах произошло два происшествия.
С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.