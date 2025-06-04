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В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 12 пожаров

10:20, 04.06.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 12 пожаров
Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 3 июня отреагировали на 12 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также 8 раз пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

На водных объектах произошло два происшествия.

С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек.

Анастасия Фартыгина

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