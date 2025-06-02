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В Татарстане за неделю произошло 112 пожаров, один человек погиб

21:12, 02.06.2025
В Татарстане за неделю произошло 112 пожаров, один человек погиб
Фото: Артем Гафаров

С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек, еще трое получили травмы. Спасателям ГУ МЧС России по республике удалось спасти пять человек.

В главке напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
  • Выключайте электротехнику на ночь и перед уходом из дома.
  • Используйте исправное электрооборудование.
  • Не перегружайте электросеть.
  • Установите дома пожарный извещатель.

Кроме того, за прошедшую неделю на водоемах республики произошло три происшествия, в результате которых шесть человек были спасены.

В Татарстане на три недели ограничили вход в леса из-за высокого, IV класса пожарной опасности.

Рената Валеева

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