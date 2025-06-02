В Татарстане за неделю произошло 112 пожаров, один человек погиб

Фото: Артем Гафаров

С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек, еще трое получили травмы. Спасателям ГУ МЧС России по республике удалось спасти пять человек.

В главке напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Выключайте электротехнику на ночь и перед уходом из дома.

Используйте исправное электрооборудование.

Не перегружайте электросеть.

Установите дома пожарный извещатель.

Кроме того, за прошедшую неделю на водоемах республики произошло три происшествия, в результате которых шесть человек были спасены.

В Татарстане на три недели ограничили вход в леса из-за высокого, IV класса пожарной опасности.

Рената Валеева