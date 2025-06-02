В Татарстане за неделю произошло 112 пожаров, один человек погиб
С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек, еще трое получили травмы. Спасателям ГУ МЧС России по республике удалось спасти пять человек.
В главке напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
- Выключайте электротехнику на ночь и перед уходом из дома.
- Используйте исправное электрооборудование.
- Не перегружайте электросеть.
- Установите дома пожарный извещатель.
Кроме того, за прошедшую неделю на водоемах республики произошло три происшествия, в результате которых шесть человек были спасены.
В Татарстане на три недели ограничили вход в леса из-за высокого, IV класса пожарной опасности.
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