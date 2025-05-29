Минэнерго запретит майнинг в Бурятии и Забайкалье до 2031 года

Фото: Динар Фатыхов

Министр энергетики Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае до 2031 года. Об этом сообщает «РБК».

Сейчас в этих регионах действуют ограничения только в пиковые периоды энергопотребления.

Запрет станет частью мер по снижению нагрузки на энергосистему юго-восточной части Сибири. Аналогичные меры ранее были введены в Иркутской области и других дефицитных энергорайонах.

Напомним, что в России количество майнинговых ферм за последний год увеличилось на 7%. На январь 2025 года в стране насчитывается 136 тыс. таких объектов.

Матвей Гавриков