Минэнерго запретит майнинг в Бурятии и Забайкалье до 2031 года
Министр энергетики Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае до 2031 года. Об этом сообщает «РБК».
Сейчас в этих регионах действуют ограничения только в пиковые периоды энергопотребления.
Запрет станет частью мер по снижению нагрузки на энергосистему юго-восточной части Сибири. Аналогичные меры ранее были введены в Иркутской области и других дефицитных энергорайонах.
Напомним, что в России количество майнинговых ферм за последний год увеличилось на 7%. На январь 2025 года в стране насчитывается 136 тыс. таких объектов.
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