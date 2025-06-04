Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вернулся в Москву с кубком Лиги чемпионов

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прибыл в Москву с кубком Лиги чемпионов. Об этом сообщил Telegram-канал сборной России, сообщает РИА «Новости».

В финале, который состоялся в субботу в Мюнхене, «ПСЖ» одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0, завоевав свой первый трофей в Лиге чемпионов. Сафонов был запасным вратарем на этом матче и стал пятым российским футболистом, которому удалось выиграть этот престижный турнир.

На видео, опубликованном в Сети, Сафонов рассказал: «На часах 5 утра, я добрался до Москвы. Сейчас ищу такси». При этом он продемонстрировал свой чемодан с трофеем.

Сборная России, в которой Сафонов также входит в состав, проведет два матча в июне: 6 числа команда встретится с Нигерией на стадионе «Лужники», а 10 июня — с Белоруссией на новом Национальном стадионе в Минске.

Анастасия Фартыгина