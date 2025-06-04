Защитник «Рубина» Илья Рожков покинул сборную России и присоединился к молодежке

Фото: Динар Фатыхов

Илья Рожков, защитник казанского «Рубина», покинул расположение основной сборной России и теперь будет выступать за молодежную команду. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Основная сборная готовится к матчам: 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» россияне сыграют с командой Нигерии, а 10 июня под руководством Валерия Карпина встретятся со сборной Белоруссии в Минске.

Рожков утром 4 июня отправится в Фергану вместе с молодежной сборной под руководством Ивана Шабарова. Там команда проведет два товарищеских матча с Узбекистаном 5 и 8 июня на стадионе «Истиклол».

Напомним, что семь футболистов «Рубина» претендуют на звание лучших игроков сезона в РПЛ. Среди претендентов: вратарь Евгений Ставер, защитники Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко и Игор Вуячич, полузащитник Угочукву Ива и нападающий Мирлинд Даку.



Анастасия Фартыгина