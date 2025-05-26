Семь футболистов «Рубина» претендуют на звание лучших игроков сезона в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) объявили список из 100 футболистов, которые будут бороться за премию «Герои РПЛ». Из этого списка будет выбран лучший игрок сезона 2024/25.

Среди претендентов — семь футболистов казанского «Рубина». Вратарь Евгений Ставер, защитники Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко и Игор Вуячич, полузащитник Угочукву Ива и нападающий Мирлинд Даку.

На первом этапе журналисты и блогеры отберут 30 кандидатов для шорт-листа. С 2 по 15 июня болельщики смогут проголосовать за финалистов на специальной платформе. Затем с 18 по 24 июня итоговая комиссия выберет самого ценного игрока (MVP) сезона. Имена победителей будут объявлены 27 июня.

Напомним, что Казанский «Рубин» завершил чемпионат России на 7-м месте.

Анастасия Фартыгина