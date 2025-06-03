От 15 до 40% студентов российских вузов не доходят до получения диплома

Фото: Мария Зверева

От 15 до 40% студентов российских вузов не доходят до получения диплома, бросая обучение до его завершения. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС. Замминистра связал проблему не только с недостаточной подготовкой абитуриентов, но и с отсутствием необходимой мотивации у самих студентов.

Для решения проблемы Минобрнауки разрабатывает новую модель образования, которая будет акцентирована на увеличении практической подготовки, возможности получения дополнительных квалификаций и их совмещения, а также на развитии междисциплинарных программ.

Напомним, с 1 сентября университеты не смогут принимать безграничное число студентов на платной основе. Теперь количество таких обучающихся будет корректировать государство. Подробнее — в материале.



Рената Валеева