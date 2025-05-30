«Конкуренция усилится»: что ждет вузы Казани при сокращении платных мест для гуманитариев

Фото: Динар Фатыхов

Юристов станет меньше, инженеров — больше

С 1 сентября университеты не смогут принимать безграничное число студентов на платной основе. Теперь количество таких обучающихся будет корректировать государство. Поправки в федеральный закон «Об образовании» подписал президент Владимир Путин.

Ранее глава государства призвал «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». Депутаты, представляющие законопроект, указали, что обучающиеся по таким специальностям студенты не могут устроиться на работу по специальности. Например, бакалавров по направлению «юриспруденция» сейчас на бюджете обучаются 27 тыс. человек, а на платной основе — 267 тыс.

Раньше схема была проста: абитуриенты, не прошедшие на бюджет, но располагающие средствами, поступали на контракт. А некоторые изначально ориентировались на платные места, где конкурс был номинальным, а студентами нередко становились абитуриенты со слабыми знаниями. Преимущественно платные группы состояли из студентов гуманитарных направлений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вузам придется несладко

«Реальное время» обратилось в пресс-службу ведущих вузов Татарстана — Казанский федеральный университет, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева. Однако два последних отказались от комментария.

В КФУ отметили, что вуз будет стараться сохранить баланс между требованиями государственной политики и потребностями общества, скорее оптимизируя, чем сокращая, соответствующие программы.

До принятия поправок вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Ректоры учитывали при этом количество преподавателей, инфраструктуру вуза и популярность конкретных профессий у абитуриентов. Авторы законопроекта вслед за президентом уверены, что это право нуждается в госограничении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос про те направления, которые могут «пострадать» от новой поправки в закон, в КФУ заверили, что стоит ожидать слияния программ.

— Даже в условиях новых правил высшее образование останется востребованным, особенно в формате междисциплинарных программ и в сочетании с цифровыми компетенциями, — рассказали в университете.

«Конкуренция на приоритетные направления усилится»

Депутаты, включая спикеров обеих палат Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, уверены, что качество подготовки студентов-платников в целом ниже, чем бюджетников. Они указывают, что за деньги можно поступить и с низким баллом ЕГЭ, и уверены, что вузы реже отчисляют таких студентов за неуспеваемость, поскольку не хотят лишиться заработка. При этом в КФУ уверены, что студенты начнут чаще поступать на технические программы в связи с новыми правилами.

— Можно ожидать снижения количества заявлений на гуманитарные и социально-экономические направления, особенно на платной основе. Напротив, интерес к техническим, инженерным, IT-специальностям, медицине и педагогике, вероятно, возрастет. Конкуренция на приоритетные направления усилится, особенно на бюджетные места, — заверили в вузе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Школьникам надо будет прилагать больше усилий для набора хороших баллов ЕГЭ и получения дополнительных преимуществ: олимпиад, портфолио и индивидуальных достижений.

В связи с этим в КФУ дали ряд рекомендаций для будущих абитуриентов:

тщательно продумайте выбор направления, учитывая как личные интересы, так и востребованность профессии на рынке; сосредоточьтесь на результатах ЕГЭ, особенно по профильным дисциплинам, в связи с ожидаемым повышением конкурса на бюджетные места; активно участвуйте в олимпиадах и конкурсах для получения дополнительных баллов при поступлении; развивайте как soft skills, так и digital-компетенции, независимо от выбранной специальности; будьте готовы к смене образовательной траектории, поскольку адаптивность и непрерывное обучение крайне важны в современном мире.

Рената Валеева