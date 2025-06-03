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Минфин одобрил 4,5 трлн рублей на новый нацпроект по освоению космоса

20:11, 03.06.2025
Минфин одобрил 4,5 трлн рублей на новый нацпроект по освоению космоса
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на новый национальный проект по освоению космоса. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, пишет ТАСС.

— Запрошено 4,5 трлн, это одобрено Минфином, поэтому здесь у нас проблем нет, — заявил Баканов.

Глава «Роскосмоса» поблагодарил Минфин за поддержку и отметил, что ведомство пошло навстречу космической отрасли.

«Роскосмос» собирается отправить нейросеть GigaChat, разработанную Сбербанком, на Международную космическую станцию (МКС) осенью этого года.

Рената Валеева

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