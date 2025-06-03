Минфин одобрил 4,5 трлн рублей на новый нацпроект по освоению космоса
Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на новый национальный проект по освоению космоса. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, пишет ТАСС.
— Запрошено 4,5 трлн, это одобрено Минфином, поэтому здесь у нас проблем нет, — заявил Баканов.
Глава «Роскосмоса» поблагодарил Минфин за поддержку и отметил, что ведомство пошло навстречу космической отрасли.
«Роскосмос» собирается отправить нейросеть GigaChat, разработанную Сбербанком, на Международную космическую станцию (МКС) осенью этого года.
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