В Мензелинском районе Татарстана назначен новый начальник отдела МВД

Отдел МВД России по Мензелинскому району возглавил подполковник полиции Дамир Гарипов. Нового руководителя личному составу представил министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов в рамках рабочей поездки, сообщили в пресс-службе.

Гарипов родился в селе Богатые Сабы Татарской АССР. Имеет высшее юридическое образование, окончив Казанский юридический институт МВД России в 2016 году.

Его карьера в органах внутренних дел началась в 2006 году с должности милиционера-кинолога в отделении вневедомственной охраны Сабинского ОВД. С 2008 года работал в уголовном розыске того же отдела.

На протяжении последних лет Гарипов занимал руководящие должности в различных подразделениях МВД Татарстана. С 2018 по 2020 год он был заместителем начальника полиции по оперативной работе в ОМВД России по Сабинскому району. С 2020 по 2023 год занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Тюлячинскому району. Последние два года, с 2023 по 2025 год, возглавлял отделение МВД России по Атнинскому району.

За безупречную службу Дамир Гарипов награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени. Назначение на должность начальника отдела МВД России по Мензелинскому району является закономерным продолжением его успешной карьеры в правоохранительных органах Республики Татарстан.

Рената Валеева