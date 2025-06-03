Илона Корстин о победе УНИКСа: «Сумасшедшая развязка серии за бронзовые медали»

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу над «Локомотивом-Кубанью» в борьбе за 3-е место чемпионата. УНИКС завоевал бронзовые медали, победив «Локо» в напряженнейшем четвертом матче серии со счетом 104:96 (2OT).

Корстин подчеркнула драматичность финала.

— Сумасшедшая развязка серии за бронзовые медали! Два овертайма, невероятные попадания с дальней дистанции от Антониуса Кливленда и Маркуса Кина… УНИКС показал, что у него осталось больше сил на эту невероятную концовку, — передает ее слова «Матч ТВ».

Ключевую роль в победе казанцев сыграл новичок Маркус Кин, ставший настоящим Х-фактором в овертаймах, когда лидер УНИКСа Маркос Найт покинул площадку из-за фолов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эту победу казанцы буквально вырвали на зубах, — отметила Корстин, добавив, что успех УНИКСа — это результат сплоченности и командной игры, где ответственность в разные моменты брали на себя разные игроки.

Корстин также высоко оценила усиление состава УНИКСа перед плей-офф.

— Перед стартом плей-офф руководство клуба сделало грамотное усиление, и Кин стал тем самым Х-фактором, который переломил ход игры, — сказала она.



Рената Валеева