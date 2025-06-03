Муфтии призвали совершать жертвоприношения на Курбан-байрам только в спецместах

Фото: Максим Платонов

Муфтии Москвы и Московской области обратились к верующим мусульманам с призывом совершать забой жертвенных животных на Курбан-байрам исключительно в специально отведенных для этого местах. Это связано с необходимостью соблюдения санитарных норм и общественного порядка во время празднования. Об этом пишет РИА «Новости».

— Хотелось бы обратиться ко всем нашим верующим: в Москве заклание жертвенных животных не регламентировано Духовным управлением мусульман и не разрешено. Это все делается в Московской области, — заявил заместитель муфтия Москвы ДУМ России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Призыв к соблюдению порядка и проведения жертвоприношений в установленных местах прозвучал в преддверии Курбан-байрама, который в 2025 году будет отмечаться 6 июня.

Курбан-байрам является одним из главных праздников в исламе и знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку и Медину в Саудовской Аравии, которое в этом году пройдет с 4 по 9 июня.

Рената Валеева