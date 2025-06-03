В Казани задержали водителя, запускавшего фейерверки на Вознесенском тракте

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Казани задержали 20-летнего жителя Казани, который запускал фейерверки из окна своего автомобиля во время движения по Вознесенскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Нарушение было выявлено 2 июня в ходе мониторинга соцсетей. Полицейские установили личность нарушителя, им оказался неработающий молодой человек.

Задержанный признался, что 1 июня, управляя автомобилем Volkswagen Polo, запустил фейерверк из окна во время движения по Вознесенскому тракту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении нарушителя составлены административные материалы по следующим статьям КоАП РФ:

ч.1 ст. 12.15 (опасное вождение);

ч. 4 ст.12.16 (нарушение правил остановки);

ч. 2.ст.12.2 (управление транспортным средством без регистрационных знаков).

27 мая сотрудники ГАИ Казани задержали водителя ВАЗ 21093, установившего антирекорд по количеству нарушений.



Рената Валеева