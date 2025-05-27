В Казани задержан «чемпион» среди нарушителей ПДД
Сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя ВАЗ 21093, установившего антирекорд по количеству нарушений. 19-летний житель Советского района, лишенный права управления, был остановлен на улице Сибирский тракт.
В отношении нарушителя составлены административные материалы за:
- отсутствие ремней безопасности (водитель и пассажиры);
- управление автомобилем без прав;
- техническую неисправность и неисправные тормоза;
- повторное отсутствие полиса ОСАГО;
- превышение нормативов шума.
Автомобиль помещен на спецстоянку.
Напомним, что недавно госавтоинспекция Казани привлекла к административной ответственности водителя-блогера, нарушавшего ПДД и выкладывавшего видео своих правонарушений в соцсети.
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