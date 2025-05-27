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В Казани задержан «чемпион» среди нарушителей ПДД

17:34, 27.05.2025
В Казани задержан «чемпион» среди нарушителей ПДД
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя ВАЗ 21093, установившего антирекорд по количеству нарушений. 19-летний житель Советского района, лишенный права управления, был остановлен на улице Сибирский тракт.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за:

  • отсутствие ремней безопасности (водитель и пассажиры);
  • управление автомобилем без прав;
  • техническую неисправность и неисправные тормоза;
  • повторное отсутствие полиса ОСАГО;
  • превышение нормативов шума.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Напомним, что недавно госавтоинспекция Казани привлекла к административной ответственности водителя-блогера, нарушавшего ПДД и выкладывавшего видео своих правонарушений в соцсети.

Матвей Гавриков

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