Богачев — об УНИКСе: «Мы могли дать бой армейцам не хуже, чем сейчас «Зенит»

Фото: Максим Платонов

Казанский УНИКС завершил сезон-2024/25, завоевав бронзовые медали Единой лиги ВТБ после победы над «Локомотивом-Кубанью» со счетом 3-1 в серии за третье место. Однако президент клуба Евгений Богачев в интервью «Спорт-Экспрессу» признал, что команда могла показать более высокие результаты.

— Сезон сложился для нас очень тяжело. Игроки столкнулись с множеством проблем: болезнями и травмами. Перед стартом плей-офф из-за повреждения Тони Тэйлора пришлось в срочном порядке менять состав. Два новых игрока требовали быстрой интеграции в систему тренера. Получилось удовлетворительно, кое-как справились. Бронза тоже медаль, конечно, — заявил Богачев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Богачев особо отметил неудачное выступление в полуфинальной серии против ЦСКА, где казанцы уступили со счетом 0-4.

— В первом матче сложилось впечатление, что команду забыли разбудить. Всего один трехочковый из 18. Это очень слабый показатель. Хотя по потенциалу мы могли дать бой армейцам не хуже, чем сейчас «Зенит». Мы обыграли их в последнем матче регулярного чемпионата, понимали их слабые места, но не сложилось, — подытожил президент УНИКСа.

Рената Валеева