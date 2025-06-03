В ПФО зафиксировали рост киберпреступности: ущерб исчисляется миллиардами рублей

Фото: Екатерина Петрова

В регионах ПФО наблюдается рост киберпреступлений, наносящих ущерб в миллиарды рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров в ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет «Интерфакс».

— За первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано более 56 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года, — сообщил Комаров.

По его словам, ущерб от киберпреступлений в регионах ПФО составляет около 14% от общероссийского и исчисляется миллиардами рублей. Наибольший ущерб понесли жители Татарстана, Башкирии, Пермского края и Нижегородской области.

Реальное время / realnoevremya.ru

Комаров также отметил, что тема кибербезопасности впервые стала ключевой на конференции ЦИПР.

— Если раньше она упоминалась лишь фрагментарно, то в 2025 году заняла одно из центральных мест в деловой программе. Это логично, — подчеркнул полпред.

Злоумышленники создают привлекательные сайты и заманивают жертв, обещая легкий доход. Как только человек проявляет интерес, его просят сделать «одноразовый» платеж.



Рената Валеева