В ПФО зафиксировали рост киберпреступности: ущерб исчисляется миллиардами рублей
В регионах ПФО наблюдается рост киберпреступлений, наносящих ущерб в миллиарды рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров в ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет «Интерфакс».
— За первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано более 56 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года, — сообщил Комаров.
По его словам, ущерб от киберпреступлений в регионах ПФО составляет около 14% от общероссийского и исчисляется миллиардами рублей. Наибольший ущерб понесли жители Татарстана, Башкирии, Пермского края и Нижегородской области.
Комаров также отметил, что тема кибербезопасности впервые стала ключевой на конференции ЦИПР.
— Если раньше она упоминалась лишь фрагментарно, то в 2025 году заняла одно из центральных мест в деловой программе. Это логично, — подчеркнул полпред.
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