Минниханов прогулялся по улице Баумана и лично пообщался с казанцами

Фото: Мария Зверева

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строящиеся объекты в Казани. Первой точкой его визита стала пешеходная улица Баумана, где он не только осмотрел ход ремонтных работ, но и пообщался с горожанами, сделав с ними несколько фотографий.

Видео с прогулки опубликовала руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале, отметив, что Рустам Минниханов с интересом осмотрел улицу и даже выразил удивление, как давно он здесь не был.

Помимо этого, Минниханов и Метшин посетили закрытую подземную галерею на улице Баумана. Видеозапись опубликовали без звука. В августе прошлого года власти республики снова взялись за галерею. Какие идеи предлагают разные комьюнити и насколько возможно их реализовать — в материале «Реального времени».

Рената Валеева