В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали шесть пожаров
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 2 июня отреагировали на шесть пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также шесть раз пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки не зафиксировано.
С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек.
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