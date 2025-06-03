В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали шесть пожаров

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 2 июня отреагировали на шесть пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также шесть раз пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки не зафиксировано.

С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек.

Рената Валеева