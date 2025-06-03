При покупках в автоматах с напитками введут систему подтверждения возраста

Новый сервис планируется использовать для контроля покупок энергетиков подростками

Фото: Динар Фатыхов . Фото: Динар Фатыхов

В ближайшее время в вендинговых аппаратах с напитками появится система подтверждения возраста по биометрии при совершении покупок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.



— В этом сценарии после подтверждения возраста покупатель сможет приобрести любой товар с возрастными ограничениями, — отметил он.

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 18 лет, поэтому реализация этой продукции в автоматах невозможна. До конца года аналогичный сервис планируют ввести и на кассах самообслуживания в магазинах.

29 мая Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.

Дарья Сайфиева