Новости общества

22:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госсовет Татарстана утвердит дату выборов раиса 11 июня

13:00, 03.06.2025

В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть 30 вопросов

Госсовет Татарстана утвердит дату выборов раиса 11 июня
Фото: Динар Фатыхов

На заседании Госсовета Татарстана 11 июня станет известна дата проведения выборов раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Также депутаты планируют обсудить 15 проектов республиканских законов, 7 федеральных законопроектов и инициатив регионов. Всего будет рассмотрено 30 вопросов.

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко выступит с докладом о деятельности кабмина Татарстана.

Ранее в Госсовете Татарстана предложили провести выборы раиса республики 14 сентября.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также