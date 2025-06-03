Госсовет Татарстана утвердит дату выборов раиса 11 июня
В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть 30 вопросов
На заседании Госсовета Татарстана 11 июня станет известна дата проведения выборов раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
Также депутаты планируют обсудить 15 проектов республиканских законов, 7 федеральных законопроектов и инициатив регионов. Всего будет рассмотрено 30 вопросов.
Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко выступит с докладом о деятельности кабмина Татарстана.
Ранее в Госсовете Татарстана предложили провести выборы раиса республики 14 сентября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.