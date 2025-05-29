Госсовет Татарстана планирует назначить выборы раиса на 14 сентября

Фото: Мария Зверева

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного совета Татарстана рассмотрел проект постановления о назначении выборов раиса.

Выборы предложено провести в Единый день голосования, 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Альберт Хабибуллин на выездном заседании в поселке Васильево.

Окончательное решение будет принято на очередном заседании парламента. Согласно законодательству, выборы должны быть назначены не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Также депутаты обсудили изменения в законе о местном самоуправлении, касающиеся порядка избрания главы муниципального образования города Казани. Согласно законопроекту, глава будет избираться представительным органом из кандидатур, представленных раисом.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, уточняющий требования к кандидатам, претендующим на пост раиса республики. Теперь на эту должность смогут выдвигаться только граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Закон устанавливает, что кандидатом на должность главы республики может быть гражданин России, достигший 30-летнего возраста на день голосования и обладающий пассивным избирательным правом.

Матвей Гавриков