В пригороде Казани утвердили стоимость квадрата жилья для молодых семей

Этот показатель рассчитали совместно с союзом оценщиков Татарстана

Фото: Реальное время

Исполком Пестречинского района Татарстана утвердил постановление об установлении средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в районе. Она, согласно документу, составит 82 679 рублей.

Эта стоимость будет применяться для расчета социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома во втором квартале 2025 года. Данные о стоимости получены на основе исследования, проведенного НП «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Постановление принято в рамках реализации государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Татарстане на 2020—2025 годы» и подпрограммы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения республики на 2020—2025 годы».

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что участникам СВО и их семьям пообещали еще более привлекательные условия покупки недвижимости, чем сегодня есть у айтишников, — под 2 процента.

Дмитрий Зайцев