МЧС Татарстана выявило в детских лагерях 152 нарушения

Нарушения правил пожарной безопасности обнаружили на 23 объектах детского отдыха

Фото: Максим Платонов . Фото: Максим Платонов

Во время проверки в детских оздоровительных лагерях Татарстана было выявлено 152 нарушения. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин на брифинге.

Надзорное ведомство выдало 30 предписаний об устранении нарушений правил эвакуации, эксплуатации неисправных огнетушителей и средств пожарной безопасности с истекшим сроком годности и за отсутствие своевременной уборки территорий от мусора и сухой травы.

Всего на учет взято 106 объектов отдыха и оздоровления детей, 11 санаторно-курортных организаций, 38 палаточных лагерей и 1451 лагерь дневного пребывания.

Кроме того, 7 юридических лиц и 18 должностных лиц по итогам плановых и внеплановых проверок привлекли к административной ответственности.

Дарья Сайфиева