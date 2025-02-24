Главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине конфликта на Украине. Об этом сообщили Reuters.

В 16-м пакете ограничений предусмотрен запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения для 13 банков и 73 судов, которые считаются частью российского теневого флота. Под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к военным действиям на Украине.

Кроме того, ЕС введет запреты на импорт хрома и некоторых химикатов, а также на обслуживание нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов.

При этом Венгрия добилась исключений для использования российской нефти и нефтепродуктов, а также избежала запрета на работу компании «Метровагонмаш», которая обслуживает метро в Будапеште.

Также восьми российским СМИ запрещено вещание в Европе и 13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT. В пакет санкций вошли 53 компании из различных стран, включая Индию, Казахстан и Турцию. Кроме того, введен запрет на импорт из России первичного алюминия.

Кроме этого, ЕС официально ввел запрет на импорт игровых консолей в Россию. Санкции затронули такие бренды, как PlayStation, Xbox и Nintendo, а также джойстики и игровые контроллеры.