Прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка на нефтяной качалке в Альметьевском районе
Альметьевская городская прокуратура начала проверку после трагической гибели 15-летнего подростка, который решил покататься на нефтяной качалке недалеко от села Тайсуганово. Инцидент произошел вечером 2 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
- По предварительным данным, мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью, когда его придавил движущийся механизм.
На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Ильдар Исмагилов, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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