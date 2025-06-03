Прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка на нефтяной качалке в Альметьевском районе

Фото: Татьяна Демина

Альметьевская городская прокуратура начала проверку после трагической гибели 15-летнего подростка, который решил покататься на нефтяной качалке недалеко от села Тайсуганово. Инцидент произошел вечером 2 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью, когда его придавил движущийся механизм.

На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Ильдар Исмагилов, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.



Анастасия Фартыгина