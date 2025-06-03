Рашид Рахимов вошел в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера сезона РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов попал в шорт-лист лучших тренеров сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Список был опубликован на официальном сайте турнира.

Рахимов, который возглавил команду в сложный период, смог добиться значительных успехов, и его работа была отмечена наряду с другими выдающимися тренерами, такими как Мурад Мусаев из «Краснодара», Марко Николич из ЦСКА, Заурбек Тедеев из «Акрона» и Хасанби Биджиев из «Динамо» (Махачкала).

Премия «Герои РПЛ» пройдет 27 июня.

Напомним, что семь футболистов «Рубина» претендуют на звание лучших игроков сезона в РПЛ.



Анастасия Фартыгина