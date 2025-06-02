Бастрыкин запросил доклад о насилии над девочкой-инвалидом в Елабуге

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении 12-летней девочки-инвалида в одной из школ Елабуги.

Причиной внимания главы СК России стало обращение матери пострадавшей, поступившее в его приемную во «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего, пишет пресс-служба.

По словам матери, в феврале текущего года из-за отсутствия должного контроля со стороны педагогов сверстник совершил в отношении ее дочери насильственные действия. Несмотря на многочисленные жалобы матери, сотрудники школы, ответственные за безопасность обучающихся, до настоящего времени к ответственности не привлечены, действенные меры к подростку также не были приняты.



Рената Валеева