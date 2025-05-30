Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России из-за риска возгорания

Фото: Максим Платонов

Российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai, ООО «Хендэ Мотор СНГ», объявило об отзыве 99 256 автомобилей на российском рынке. Причиной масштабной кампании стал риск возгорания, связанный с возможным коротким замыканием в модуле блока ABS (HECU), сообщил Росстандарт.

Под отзыв попадают автомобили Hyundai следующих моделей, реализованные в период с 2010 по 2025 год: Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке, — говорится в официальном уведомлении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании на всех подлежащих ремонту автомобилях будет проведена бесплатная замена мультипредохранителя.

ООО «Хендэ Мотор СНГ» обязуется проинформировать владельцев, чьи автомобили подпадают под отзыв, посредством письменных уведомлений или телефонных звонков.

АвтоВАЗ проводит отзывную кампанию, в рамках которой планируется установить блок управления системой вызова экстренных служб на 47,1 тыс. автомобилей.



Рената Валеева