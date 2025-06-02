Число россиян, занятых на нескольких работах, достигло исторического минимума

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Количество россиян, совмещающих две и более работы, в первом квартале текущего года сократилось до рекордно низкого уровня, практически достигнув отметки в один миллион человек. Об этом свидетельствует анализ РИА «Новости» данных Росстата.

В период с января по март 2025 года число граждан России в возрасте от 15 лет, имеющих дополнительную занятость, составило 1,044 млн человек. Это является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Ранее данный показатель не опускался ниже 1,3 млн человек.

По данным Росстата, наиболее распространенным видом второй работы является предпринимательская деятельность без образования юридического лица — ею занимаются 380 тыс. человек. Мужчины чаще женщин прибегают к дополнительному заработку: 563 тыс. мужчин против 481 тыс. женщин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Примечательно, что значительная доля россиян, имеющих дополнительную работу, занята в сфере сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства — таких работников насчитывается 295 тыс. Также вторая работа востребована среди специалистов высшего уровня квалификации (185 тыс. человек) и квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспортной сфере (156 тыс. человек).

В этом месяце жители Татарстана получат аванс меньшего размера, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине июня будет всего семь рабочих дней.

Рената Валеева